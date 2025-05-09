СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини: деталі (відео)

Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Її агенти вивчали сценарії поведінки жителів Закарпаття, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

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Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Завданням агентів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Один із них 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземні куратори завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році.

Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році. Ще одна затримана – ексвійськовослужбовиця Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона мала інформувати угорські спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

40-річний військовий своєю чергою збирав інформацію про те, якою буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові, яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття, яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні та забезпеченість військових частин в регіоні і кількість там особового складу.

Агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати ЗРК С-300 у регіоні. Коли ж дані були зібрані, він під приводом лікування батька за кордоном виїхав до Угорщини для звіту та отримав гроші за пророблену роботу.

Обох фігурантів затримано за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки", — проінформували у СБУ.

Нагадаємо, що 8 травня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України голові СБУ Василю Малюку.