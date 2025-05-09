СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии: детали (видео)

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Ее агенты изучали сценарии поведения жителей Закарпатья, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Задачей агентов был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Один из них 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранные кураторы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. Еще одна задержанная — бывшая военнослужащая Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она должна была информировать венгерские спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

40-летний военный в свою очередь собирал информацию о том, какой будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные, какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья, какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе и обеспеченность воинских частей в регионе и количество там личного состава.

Агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты ЗРК С-300 в регионе. Когда же данные были собраны, он под предлогом лечения отца за границей выехал в Венгрию для отчета и получил деньги за проделанную работу.

Оба фигуранта задержаны по месту жительства. Во время обыска у них изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки", — проинформировали в СБУ.

Напомним, что 8 мая президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Малюку.