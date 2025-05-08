Президент отметил Малюка и Петриченка званием Героя Украины: кто еще получил награду

Президент Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, присвоил звание Героя Украины младшему сержанту Павлу Петриченко, который погиб в 2023 году. Также это звание получили глава СБУ Василий Малюк и командир подразделения беспилотников "Птицы Мадяра" Роберт Бровди.

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Об этом говорится на официальном портале Президента Украины.

В документах указано, что военные получили звание Героя Украины за проявленные личное мужество, героизм в борьбе за суверенитет и территориальную целостность государства, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Звание Героя Украины получили еще несколько военнослужащих, в частности младший лейтенант Александр Гаран, лейтенант Андрей Кияненко, полковники Игорь Пархоменко и Павел Розлач, а также подполковник Сергей Рощин. В то же время посмертно этого звания были удостоены старший солдат Александр Кандауров, сержант Владимир Тодор и старший солдат Анатолий Тегза.

Напомним, в марте Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Алексею "Мунфишу" Месю, который погиб 26 августа 2024 года в катастрофе самолета F-16 во время российской ракетной и дроновой атаки. По информации Воздушных сил, в тот день Месю удалось уничтожить три ракеты и один дрон перед своей смертью.

Ранее президент присвоил звание Героя Украины старшему солдату 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрию "Кобре" Масловскому, который погиб в рукопашном бою с якутом.