Бойцу ВСУ, который вступил в рукопашный бой с якутом, присвоили звание Героя Украины посмертно

30-летний десантник Дмитрий Масловский был родом из Одесской области. Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрию Масловскому "Кобре", который погиб в рукопашном бою с якутом. Соответствующий указ за 16 января обнародовали на сайте Офиса президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Масловскому Дмитрию Олеговичу — старшему солдату (посмертно)", — говорится в указе.

30-летний десантник Дмитрий Масловский родом из Одесской области. Он погиб во время рукопашного боя с российским воином из Якутии возле села Трудовое в Донецкой области в ноябре 2024 года. Военнослужащий проходил службу в 71 отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", — сообщил Владимир Зеленский.

Бой бой бойца ВСУ и якута: что известно

30-летний боец ВСУ, родом из Одесской области, пошел в рукопашный бой с россиянином, пытаясь остановить продвижение ВС РФ на Курахово. Во время боя украинский защитник погиб. Бойца звали Дмитрий Масловский. Солдат ВС РФ, который с ним дрался — россиянин из Якутии из 39 Гвардейской бригады.

Подразделению ВСУ поручили закрепиться на окраине населенного пункта. Задачу должны были выполнить, среди прочих, два бойца — "Кобра" и еще один, с позывным "Хаза". "Кобра" и "Хаза" встретились с двумя пехотинцами на мотоцикле. Одного удалось уничтожить, а за другим пошел охотиться Дмитрий. Таким образом бойцы разделились: один сидел в засаде и следил за дорогой, другой — искал россиянина.