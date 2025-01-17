Бійцю ЗСУ, який вступив в рукопашний бій з якутом, присвоїли звання Героя України посмертно

30-річний десантник Дмитро Масловський був родом з Одещини. Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитру Масловському "Кобрі", який загинув у рукопашному бою з якутом. Відповідний указ за 16 січня оприлюднили на сайті Офісу президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Масловському Дмитру Олеговичу – старшому солдату (посмертно)", – йдеться в указі.

30-річний десантник Дмитро Масловський родом з Одещини. Він загинув під час рукопашного бою з російським воякою з Якутії біля села Трудове на Донеччині у листопаді 2024 року. Військовослужбовець проходив службу у 71 окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", – повідомив Володимир Зеленський.

Бій бійця ЗСУ і якута: що відомо

30-річний боєць ЗСУ, родом з Одеської області, пішов у рукопашний бій з росіянином, намагаючись зупинити просування ЗС РФ на Курахове. Під час бою український захисник загинув. Бійця звали Дмитро Масловський. Солдат ЗС РФ, який з ним бився — росіянин з Якутії з 39 Гвардійської бригади.

Підрозділу ЗСУ доручили закріпитись на околиці населеного пункту. Завдання мали виконати, серед інших, два бійці — "Кобра" та ще один, з позивним "Хаза". "Кобра" та "Хаза" зустрілись з двома піхотинцями на мотоциклі. Одного вдалось знищити, а за іншим пішов полювати Дмитро. Таким чином бійці розділились: один сидів у засідці і стежив за дорогою, інший — шукав росіянина.