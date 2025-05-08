Президент відзначив Малюка і Петриченка званням Героя України: хто ще отримав нагороду

Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, присвоїв звання Героя України молодшому сержанту Павлу Петриченку, який загинув у 2023 році. Також це звання отримали голова СБУ Василь Малюк і командир підрозділу безпілотників "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

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Про це йдеться на офіційному порталі Президента України.

В документах зазначено, що військові отримали звання Героя України за виявлені особисту мужність, героїзм у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність держави, а також за самовіддане служіння українському народові.

Звання Героя України отримали ще кілька військовослужбовців, зокрема молодший лейтенант Олександр Гаран, лейтенант Андрій Кіяненко, полковники Ігор Пархоменко та Павло Розлач, а також підполковник Сергій Рощин. Водночас посмертно цього звання були удостоєні старший солдат Олександр Кандауров, сержант Володимир Тодор і старший солдат Анатолій Тегза.

Нагадаємо, у березні Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Олексію "Мунфішу" Месю, який загинув 26 серпня 2024 року в катастрофі літака F-16 під час російської ракетної та дронової атаки. За інформацією Повітряних сил, того дня Месю вдалося знищити три ракети та один дрон перед своєю смертю.

Раніше президент присвоїв звання Героя України старшому солдату 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитру "Кобрі" Масловському, який загинув у рукопашному бою з якутом.