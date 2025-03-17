Зеленський присвоїв пілоту ЗСУ Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України

Пілот загинув 26 серпня 2024 року під час російської ракетної та дронової атаки. Того дня він, за даними Повітряних сил, знищив 3 ракети та один дрон.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України. Про це йдеться у відповідному Указі.

Указ №165/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу", — говориться в документі.

Загибель Олексія Меся "Мунфіша": що відомо

Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року під час російської ракетної та дронової атаки. Того дня льотчик Олексій Месь, за даними Повітряних сил, знищив 3 ракети та один дрон. Під час заходу на наступну ціль з літаком був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше — він розбився, а пілот — загинув.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", — повідомили у Повітряному командуванні "Захід".

Депутатка Мар'яна Безугла заявила, що літак Олексія Меся збила помилково українська ППО, а результати розслідування обіцяли опублікувати "найближчим часом" ще пів року тому, проте досі — повна тиша.

"Внутрішнє розслідування проводив генеральний інспектор Воронченко, якого згодом звільнили, а на його місце тепер призначили Баргилевича, 200% людину Сирського. Що ж, так ми не лише не почуємо відповідей щодо цієї трагедії, а й щодо численних смертей під час скупчення людей, нецільового використання коштів Генштабом, який до цього очолював Баргилевич, тощо", — написала вона.

Нагадаємо, що 29 серпня 2024 року у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили авіакатастрофу, внаслідок якої загинув льотчик F-16. За даними ЗМІ, йдеться про воїна неба Олексія Меся, який посмертно отримав звання полковника.