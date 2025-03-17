Зеленский присвоил пилоту ВСУ Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины

Пилот погиб 26 августа 2024 года во время российской ракетной и дроновой атаки. В тот день он, по данным Воздушных сил, уничтожил 3 ракеты и один дрон.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины. Об этом говорится в соответствующем Указе.

Указ №165/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Месю Алексею Сергеевичу", — говорится в документе.

Гибель Алексея Меся "Мунфиша": что известно

Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года во время российской ракетной и дроновой атаки. В тот день летчик Алексей Месь, по данным Воздушных сил, уничтожил 3 ракеты и один дрон. Во время захода на следующую цель с самолетом была потеряна связь. Как выяснилось позже — он разбился, а пилот — погиб.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — сообщили в Воздушном командовании "Запад".

Депутат Марьяна Безуглая заявила, что самолет Алексея Меся сбила по ошибке украинская ПВО, а результаты расследования обещали опубликовать "в ближайшее время" еще полгода назад, однако до сих пор — полная тишина.

"Внутреннее расследование проводил генеральный инспектор Воронченко, которого впоследствии уволили, а на его место теперь назначили Баргилевича, 200% человека Сырского. Что ж, так мы не только не услышим ответов по этой трагедии, но и по многочисленным смертям во время скопления людей, нецелевого использования средств Генштабом, который до этого возглавлял Баргилевич и т.д.", — написала она.

Напомним, что 29 августа 2024 года в Генштабе ВСУ официально подтвердили авиакатастрофу, в результате которой погиб летчик F-16. По данным СМИ, речь идет о воине неба Алексее Меся, который посмертно получил звание полковника.