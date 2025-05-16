Мають підвищену стійкість до ворожих систем РЕБ: в Україні створили нові БПЛА "Веспа-15"

Сили оборони України незабаром отримають у користування нові безпілотники "Веспа-15". Вони доволі стійкі до ворожих систем РЕБ і можуть працювати у будь-який час доби.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Так, українське оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15".

Назва "Веспа" перекладається з італійської як "оса".

Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" легкі і малогабаритні, вони здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Вони мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. "Оса" може уражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі. Інших деталей про дрон "Веспа-15" в Міноборони не повідомили.

Нагадаємо, що розробники дрона Bayraktar встановили на нього турбогвинтовий двигун та інтегрували передові системи ШІ, що позитивно вплинуло на його льотні характеристики, збільшило автономність та розширило можливість ведення бойових дій.

Також повідомлялося, що протиповітряна оборона Угорщини збила український дрон поблизу українсько-угорського кордону. Він нібито шпигував за ситуацією в прикордонній зоні.