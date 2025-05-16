Стали ще більш небезпечними: РФ на всій лінії фронту наростила використання дронів на основі ШІ

ЗС РФ на усіх фронтах наростили атаки безпілотниками нового типу, оснащених системами штучного інтелекту.

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Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"На всіх фронтах збільшується кількість атак БПЛА нового типу на основі штучного інтелекту, про який я розповідав нещодавно. Ми фіксуємо до 30-50 вильотів щодоби на трьох напрямках", — написав він.

Експерт зауважив, що росіяни розвивають ШІ у цих дронах. Цього тижня ці дрони навчилися на небезпечних для себе ділянках польоту нишпорити в повітрі — постійно рухатися верх і вниз, вправо і вліво, заважаючи працювати українським зенітним дронам. Завдяки ШІ і моделям дрони можуть літати над трасами, вишукуючи внизу військові машини.

Він закликав українських військових, які мали справу з цими дронами передавати їх командирам і далі на вивчення експертам, щоб знайти до них протидію і наголосив, що системи РЕБ на них не діють.

Нові дрони РФ із ШІ в чому їхня небезпека

Раніше Сергій Бексректнов "Флеш" повідомляв, що на такі БПЛА встановлений акумулятор ємністю 34 Аг, що дає йому можливість доставити бойову частину вагою 3 кг на відстань до 80 кілометрів. БПЛА зібраний на 100% з імпортних комплектуючих.

Він керується через мережі мобільного зв'язку LTE, має інерціальну та супутникову систему навігації.

БПЛА обладнаний потужною камерою 14 Мп, модулем розпізнавання і обробки відео JETSON. Знизу встановлений лазерний далекомір, який дає можливість БПЛА орієнтуватися за картою висот. На борту стоїть високошвидкісний жорсткий диск, який заповнений інформацією для орієнтування об'ємом понад 100 гігабайт. Також БПЛА має велику обчислювальну потужність.

"Такий тип ударного БПЛА багатьма експертами оцінюється, як майбутнє, тому що дроном керує штучний інтелект і при цьому дрон не залежить від сигналів супутникової навігації та його управління не може бути пригнічене засобами РЕБ. Такий дрон може потенційно навіть фіксувати роботу засобів ППО і зенітних дронів і виконувати маневри ухилення", — написав Сергій "Флеш".

Нагадаємо, що Сили оборони України незабаром отримають у користування нові безпілотники "Веспа-15". Вони доволі стійкі до ворожих систем РЕБ і можуть працювати у будь-який час доби.