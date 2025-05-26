Рекордное количество БПЛА: Россия за ночь запустила по Украине более 350 дронов, детали

В понедельник, 26 мая, Россия снова осуществила комбинированный удар по Украине. В общем РФ использовала 364 средства воздушного нападения.

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Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в Telegram.

Как говорится в сообщении, в ночь на 26 мая Российская Федерация использовала:

9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Саратовская область);

355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 11.00 противовоздушная оборона сбила все 9 крылатых ракет Х-101, обезвредила 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

В частности, 233 цели сбили огневыми средствами поражения, а 55 были локально потеряны/подавлены РЭБ.

Во время атаки зафиксировали попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

Отметим, что этой ночью Россия выпустила рекордное количество дронов. Предыдущий рекорд был 25 мая 2025 года: РФ атаковала Украину с помощью 298 БПЛА.

Обстрел Украины: что известно

Напомним, 26 мая враг нанес разрушения в Одесской, Хмельницкой и Запорожской областях. На Запорожье ранены гражданские. В частности, в Киеве проводилась работа сил противовоздушной обороны по российским беспилотным летательным аппаратам на левом берегу, а в Одесской области из-за российского обстрела возникли пожары и разрушения в частных домах.

Этой же ночью россияне атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с бортов стратегической авиации. Взрывы раздавались в Староконстантинове Хмельницкой области.