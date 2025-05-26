РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и "Шахедами": есть разрушения и раненые, что известно

Россияне осуществили комбинированный обстрел Украины ударными дронами и крылатыми ракетами в ночь на 26 мая. Враг нанес разрушения в Одесской, Хмельницкой и Запорожской областях. На Запорожье ранены гражданские.

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Фокус собрал все, что известно о последствиях вражеской атаки.

OSINT-канал Monitor в Telegram сообщил о пуске крылатых ракет с бортов стратегической авиации в Пензенской области РФ в 02:46.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о движении крылатых ракет на северо-запад в Черкасской и Киевской областях в 4:12, а также группа ракет двигалась через Винницкую область на Староконстантинов. Кроме того, несколько групп "Шахедов" двигались по Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областям, под атакой вражеских беспилотников был Староконстантинов в Хмельницкой области.

Обстрел Киева 26 мая

Городской голова Киева Виталий Кличко в 0:56 предупреждал жителей столицы о работе сил противовоздушной обороны по российским беспилотным летательным аппаратам на левом берегу. Информации о разрушениях и пострадавших на момент публикации материала не было.

В 6:46 Киевская городская государственная администрация объявила отбой воздушной тревоги.

Обстрел Одесской области

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Одесской области в ночь на 26 мая из-за российского обстрела возникли пожары и разрушения в частных домах. В частности в Одесском районе вражеская атака вызвала разрушения и возгорание в доме площадью 100 квадратных метров.

ВС РФ атаковали Одесскую область в ночь на 26 мая Фото: ГСЧС Последствия вражеской атаки на Одесскую область в ночь на 26 мая Фото: ГСЧС

"Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без дальнейшего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом", — доложили в ведомстве.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Обстрел Запорожской области в ночь на 26 мая

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о двух раненых в результате вражеского обстрела Запорожского района после полуночи 26 мая. По его словам, от удара россиян по частному дому в селе Юрковка получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина, а сам дом был разрушен. Кроме того, соседние дома и авто повредило взрывной волной.

Россияне в ночь на 26 мая разрушили частный дом в Запорожской области Последствия обстрела Запорожского района в ночь на 26 мая Фото: Запорожская ОВА

Обстрел Хмельницкой области

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин сообщил, что во время комбинированной атаки в ночь на 26 мая на Хмельнитчине были повреждены приветливые домохозяйства и предприятия. Информации о пострадавших среди гражданского населения на момент публикации материала нет.

Напомним, в ночь на 26 мая Россия массированно атаковала Украину "Шахедами". Взрывы в разных регионах начали раздаваться около 23 часов предыдущих суток. Под ударом были Кременчуг, Одесса, Киев, Харьков, Хмельницкая и Житомирская области.

Этой же ночью россияне атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с бортов стратегической авиации. Взрывы раздавались в Староконстантинове Хмельницкой области.