"Знову під ударом!": росіяни атакували Харків "шахедами", що відомо

У ніч з 29 на 30 травня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками типу "шахед" по Харкову, внаслідок чого у різних районах міста лунали потужні вибухи.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини", — написав Терехов о 3:10.

А ще через 10 хвилин він додав, що місто перебуває під масованою атакою дронів.

"Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі", — зазначив Терехов.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синжгубов уточнив, що лише у Слобідському районі Харкова було зафіксовано 8 прильотів "шахедів".

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки на Харків, у Слобідському районі зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА.", — написав Синєгубов.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було, а деталі щодо завданих "шахедами" руйнувань уточнювалась.

Нагадаємо, 26 травня вперше за час війни Росія атакувала Харків FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ.

У ніч з 25 на 26 травня Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів — понад 350 штук.