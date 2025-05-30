РФ влучила вісьмома "Шахедами" у депо в Харкові: є поранені, вщент згорів тролейбус, — мер (відео)

Збройні сили Російської Федерації в ніч на 30 травня вдарили по Харкову вісьмома дронами-камікадзе "Шахед" і вже не вперше підірвали тролейбусне депо. На території підприємства почалась пожежа, один транспортний засіб повністю згорів, 18 (за іншою інформацією 38) отримали пошкодження.

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Про деталі удару РФ по Харкову міський голова Ігор Терехов написав у Telegram-каналі. ДСНС Харківської області показала кадри з місця влучання.

Обстріл України - пожежа у Слобідському депо Харкова 30 травня

Терехов повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" постраждало депо, а також близько 30 багатоквартирних будинків, які стоять навколо. Через російський удар отримали поранення двоє людей — працівники депо: їм надали медичну допомогу. У депо один тролейбус повністю згорів, ще 18 отримали пошкодження, додав мер. Також посадовець зауважив, що більшість громадського транспорту вдалось врятувати, оскільки він був роззосереджений по інших місцях. З'ясувалось, що в депо перебували транспортні засоби, які перебували на ремонті.

"Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, пошкоджена", — ідеться у дописі.

Водночас через російський удар транспортна система Харкова не спинятиметься, уточнив міський голова. Він нагадав, що харків'яни їздять по місту безплатно та подякував партнерам за надання тролейбусів.

Посадовець опублікував фото зі спаленого росіянами транспортного депо. На фото бачимо ангар, почорнілий від пожежі, та потрощений тролейбус. У кадр потрапили інші пошкоджені транспортні засоби та інші ракурси будівлі, по якій цілились росіяни.

Обстріл України - як виглядає пошкоджений тролейбус у Харкова 30 травня Фото: telegram/Ігор Терехов Обстріл України - як виглядає пошкоджене депо у Харкові 30 травня Фото: telegram/Ігор Терехов

Обстріл України — деталі удару по Харкову 30 травня

Тим часом ДСНС Харківської області опублікували кадри з місця займання у Харкові та розповіли, що удар РФ обстріляла депо у Слобідському районі. Почалась пожежа на площі 100 кв. м: горіла будівля та тролейбус. Також уточнюється, що постраждало 38 тролейбусів, і що постраждалі — жінки, які працювали в депо. Крім обласного центру, під обстріл потрапило село Василів Хутір (поранено вісім людей, з них двоє дітей, а також загинуло п'ять корів), село Явірське (під Ізюмом, постраждала ферма), місто Ізюм (горів склад на 400 кв. м).

Зазначимо, Фокус писав про нічний удар РФ по Харкову. Терехов підтвердив російську атаку у дописі, який з'явився о 3 год 30 травня. Вибухи лунали у кількох районах міста, яке опинилось під нальотом "Шахедів".

Росіяни не вперше атакують транспортні депо у Харкові. Наприклад, в грудні 2023 по ангарах Салтівського депо прилетіла авіабомба. За рік туди ж прилетіла ракета С-300, запущена з Білгородської області РФ.

Нагадуємо, 26 травня Харківський міський голова розповів, що ЗС РФ вперше вдарили по місту дронами, які мали бойову частину на основі РПГ.