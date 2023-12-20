Нічний обстріл Харкова: ЗМІ опублікували наслідки удару російських ракет С-300 (фото)

У Харкові постраждав цивільний об'єкт, розташований неподалік від житлової забудови. Навколо вирви від вибуху С-300 стоїть понівечений міський транспорт.

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Російська ракета С-300 вдарила посеред транспортного депо у Салтівському районі Харкова, утворивши вирву глибиною кілька метрів. Мікроавтобуси і тролейбуси, які стояли неподалік, засипало землею. Світлини з місця надзвичайної події, яка сталась в ніч на 20 грудня, опублікували на порталі "Суспільне".

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Журналісти порталу побували у транспортному депо, по якому вже не перший раз вдарили ЗС РФ. На місці вибуху С-300 утворилась яма, діаметром 5-10 метрів і глибиною близько 5 метрів — у ній може поміститись мікроавтобус.

Трамвай у Харкові після вибуху С-300 ЗС РФ Фото: Суспільне Харків

У кадр потрапив житловий масив, розташований за кількасот метрів від точки удару росіян. На світлинах, зроблених з різних ракурсів, можна детально роздивитись масштабність вибуху зенітної керованої ракети С-300, яку росіяни використовують для ударів по цивільних жителях Харкова.

Трамваї, тролейбуси, автобуси на місці удару ракети РФ Фото: Суспільне.Харків Наслідки удару С-300 ЗС РФ Фото: Суспільне.Харків

У кадр також потрапили уламки російської ракети, виявлені на місці вибуху.

Уламки російської ракети на місці вибуху у Харкові Фото: Суспільне Харків

За попередніми даними, у депо стояв списаний міський транспорт.

Обстріл Харкова — деталі удару 20 грудня

Зазначимо, обстріл Харкова стався в ніч з 19 на 20 грудня, при чому вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги — про це написали у місцевому Telegram-каналі. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удару ЗС РФ і пояснив, що росіяни поцілили по цивільному об'єкту у Салтівському районі на північно-східній околиці обласного центру. Запевнив, що постраждалих немає, є пошкоджене майно.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог вдарив по транспортному депо. З його слів, це не перше влучання по "суто цивільному об'єкту", на якому "і так від ворожих обстрілів живого місця немає". Також повідомив, що два прильоти стались неподалік від житлових будинків.

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом російського обстрілу. В дописі в Telegram-каналі вказано, що удар стався близько 01:00 20 грудня. Досудове розслідування відбувається за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення правил і звичаїв війни.

Нагадуємо, в ніч на 20 грудня росіяни запустили по Україні 19 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомили у Повітряному командуванні. Сили ППО знищили майже усі ворожі пристрої. Тим часом українські винахідники показали безпілотник, який може стати аналогом російсько-іранського ударного БПЛА.