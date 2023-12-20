РФ атакувала Україну ракетами й Shahed: вибухи прогриміли в кількох областях (фото)
За даними командування, захисникам неба вдалося знищити більшість запущених БПЛА. Дрони запускали з території окупованого Криму.
У ніч на 20 грудня українські захисники перехопили 18 із 19 запущених по Україні ударних дронів типу Shahed. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.
За даними командування, безпілотники запускали з окупованого Криму — мис Чауда і Балаклава.
Загалом було зафіксовано 19 запусків, дрони було знищено в межах кількох областей України: Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської.
Крім того, противник атакував двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області Російської Федерації в бік Харківщини. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Атака на Україну 20 грудня — подробиці
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під час нічної атаки дронів українська ППО знищила один із "шахедів" у небі над Криворізьким районом.Важливо
Про роботу ППО також повідомляла Київська міська військова адміністрація. Згідно з інформацією КМВА, це була п'ята атака на Київ і друга поспіль.
"Силами та засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва", — ідеться в повідомленні КМВА.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про щонайменше два "прильоти" по "одному з найбільш постраждалих районів Харкова". Крім того, за словами градоначальника, удари ЗС РФ припали також по транспортному депо.
"Нічні ракетні удари припали на територію одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний об'єкт", — розповів Терехов.
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські військові можуть запускати безпілотні літальні апарати типу Shahed-136/131 із фур і машин.