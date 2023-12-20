Вибухи чули в кількох областях: ЗС РФ атакували Україну дронами і ракетами (карта)

Російські війська атакували Україну БПЛА та балістичною зброєю. Вибухи чули в Київській, Харківській та інших областях.

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Російські війська організували нову повітряну атаку на українські міста в ніч на 20 грудня. ЗСУ попередили про тривоги в Одеській області ще ввечері 19 грудня.

"Одеська область — загроза застосування ударних БпЛА!" — сказано в повідомленні від 18:56 вечора.

Пізніше тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях. Потім небезпека дісталася і Черкаської області. О 22:30 тривогу оголосили вже в Київській області, а пізніше — вже в Чернігівській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога в Укарині

"Ворожі ударні БПЛА на Дніпропетровщині рухаються в напрямку Кіровоградської області", — заявили повітряні сили ЗСУ о 00:02 20 грудня.

О 00:30 у КМВА заявили, що силами і засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва.

Повідомляють, що російські БПЛА, за попередньою інформацією типу Shahed, заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

"За попередніми даними оперативного зведення — у столиці без жертв і руйнувань. Дякую воїнам протиповітряної оборони за роботу! Допомагайте армії, підтримуйте ЗСУ та бережіть себе!" — ідеться в повідомленні.

О 01:01 Повітряні сили повідомили про повітряну небезпеку в Харківській області.

О 01:33 ночі мер Харкова Ігор Терехов заявив, що попередньо зафіксовано щонайменше два прильоти по одному з найбільш постраждалих районів міста, біля житлових будинків.

"Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", — заявив він.

О 01:58 у ЗСУ повідомили, що ворожі дрони рухаються в бік Вінницької області, а потім, о 03:01, — у бік Хмельницької області.

Повітряна тривога в Укарині

О 04:05 у Херсонській та Миколаївській області оголосили про загрозу використання росіянами балістичної зброї. О 04:09 "Суспільне" повідомило про вибухи в Кропивницькому. Після цього в Кіровоградській області знову оголосили повітряну тривогу.

Про відбій у ЗСУ оголосили тільки о 04:38 ранку 20 грудня.

Нагадаємо, що 19 грудня британська розвідка повідомила, що "Суперзброя" Путіна не досягає цілей в Україні. Розвідники нагадують, що ракета "Кинджал" — один із шести видів "суперзброї", заявлених президентом Путіним 2018 року, покликаний зіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії.