Взрывы слышали в нескольких областях: ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами (карта)

Российские войска атаковали Украину БПЛА и баллистическим оружием. Взрывы слышали в Киевской, Харьковской и других областях.

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Российские войска организовали новую воздушную атаку на украинские города в ночь на 20 декабря. ВСУ предупредили о тревоги в Одесской области еще вечером 19 декабря.

"Одесская область – угроза применения ударных БпЛА!" — сказано в сообщении от 18:56 вечера.

Позже тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях. Затем опасность добралась и до Черкасской области. В 22:30 тревогу объявили уже в Киевской области, а позднее — уже в Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога в Укарине

"Вражеские ударные БПЛА на Днепропетровщине двигаются в направлении Кировоградской области", — заявили воздушные силы ВСУ в 00:02 20 декабря.

В 00:30 в КГВА заявили, что силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев.

Сообщается, что российские БПЛА, по предварительной информации типа Shahed, заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

"По предварительным данным оперативного возведения – в столице без жертв и разрушений. Спасибо воинам противовоздушной обороны за работу! Помогайте армии, поддерживайте ВСУ и берегите себя!" — говорится в сообщении.

В 01:01 Воздушные силы сообщили о воздушной опасности в Харьковской области.

В 01:33 ночи мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предварительно зафиксировано по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов города, возле жилых домов.

"Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — заявил он.

В 01:58 в ВСУ сообщили, что вражеские дроны двигаются в сторону Винницкой области, а затем, в 03:01, — в сторону Хмельницкой области.

Воздушная тревога в Укарине

В 04:05 в Херсонской и Николаевской области объявили об угрозе использования россиянами баллистического оружия. В 04:09 "Суспільне" сообщило о взрывах в Кропивницком. После этого в Кировоградской области снова объявили воздушную тревогу.

Об отбое в ВСУ объявили только в 04:38 утра 20 декабря.

Напомним, что 19 декабря британская разведка сообщила, что "Супероружие" Путина не достигает целей в Украине. Разведчики напоминают, что ракета "Кинжал" — одно из шести видов "супероружия", заявленных президентом Путиным в 2018 году, призвано сыграть важную роль в будущей военной доктрине России.