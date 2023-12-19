Сотни тысяч: сколько ракет и авиабомб может изготовить РФ в 2024 году, — ЦНС (фото)

Оккупанты увеличили нагрузку на российский военно-промышленный комплекс в сфере изготовления ракет и авиабомб, рассказали координаторы подполья.

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Российская Федерация планирует изготовить более 500 крылатых ракет и более 200 тысяч авиационных бомб различного типа в 2024 году. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В следующем году российский военно-промышленный комплекс запланировал изготовление десятков тысяч авиационных бомб различного типа и более 500 крылатых ракет", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья получили от российских информаторов документы, подтверждающие факт увеличения нагрузки на российский военно-промышленный комплекс в сфере изготовления вооружения. Враг планирует изготовить 516 крылатых ракет и более 220 тысяч авиабомб различного типа в следующем году.

Напомним, 19 декабря начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Российской Федерации накопили достаточное количество ракет и выбирают нужный момент для того, чтобы их использовать. По ее словам, оккупанты намеренно откладывают массированные ракетные удары, чтобы дождаться сильных морозов и осуществить "энергетический террор". В частности, ракетоносители врага не выходят на боевое дежурство в течение трех недель.

В тот же день в партизанском движении "Атеш" рассказали, что россияне имеют проблемы при производстве крылатых ракет. Дубненский машиностроительный завод, который расположен в Московской области, не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32 — до 10 ноября нужно было произвести 80 ракет, однако противник сделал только 61.