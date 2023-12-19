"Готовы, несмотря на шторм": ВС РФ выбирают момент для ракетного удара по Украине, — Гуменюк (видео)

Российские ракетоносители могут выйти в море и нанести удар в течение 2-3 часов, как только получат приказ от командования. ВС РФ собрали достаточно ракет для обстрела, заявила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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ВС РФ пока не выводят ракетоносители для обстрела Украины. Однако россияне накопили достаточно ракет и выбирают момент, когда их используют. О возможном массированном обстреле рассказала начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

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Гуменюк объяснила, что враг пока намеренно откладывает массированные ракетные атаки, чтобы дождаться сильных морозов и осуществить так называемый "энергетический террор". Между тем в течение трех недель ракетоносители ВС РФ не выходят на боевое дежурство. Для того, чтобы выйти в море и запустить ракеты по Украине, им понадобится "2-3 часа", заявила пресс-офицер.

Обстрелы с помощью авиационных ракет несколько ослабли и способствуют этому неблагоприятные погодные условия. Аналогичная ситуация с ракетоносителями, которые из-за шторма, а также из-за действий Сил обороны, остерегаются выходить в море. Однако шторм не настолько сильный, чтобы действительно остановить корабли ЧФ РФ, отметила Гуменюк. Поэтому на самом деле враг не ждет затишья шторма, а накапливает ресурсы и ждет благоприятного случая.

"Шторм не такой критический, чтобы вообще не использовать ракетоносители. Очевидно, враг накапливает определенный ресурс и выжидает более нужного ему момента для проведения ракетных атак".

На сегодня россияне удерживают в море три патрульных корабля, прозвучало в эфире телеканала. Два корабля — в Черном, один — в Азовском. Остальные морские суда — возле Новороссийска.

"Держатся традиционно в направлении Новороссийска, подальше от контролируемых Украиной берегов, там где считают для себя условно безопасные районы".

Также представитель ОК "Юг" заявила, что возобновилась угроза обстрела ракетами "Оникс", которые выпускает береговой комплекс "Бастион". Один из таких комплексов в Крыму Силы обороны уничтожили. Некоторое время россияне искали место, где установить новый. Уже отмечено несколько пусков "Ониксов". Итак, "из Крыма, с временно оккупированной территории, еще возможно сейчас применение таких ракет".

Обстрел РФ — детали

Отметим, в ночь с 18 на 19 декабря ВС РФ атаковали Украину двумя дронами-камикадзе Shahed-136, которые были сбиты силами ПВО. Накануне враг использовал пять беспилотников, некоторые из которых долетели до Староконстантинова в Хмельницкой области: мобильные огневые группы справились с ними в 20 километрах от населенного пункта.

Также россияне запустили ракету Х-59 по Кривому Рогу. Ракету успешно сбили украинские силы ПВО, отчиталось Воздушное командование.

Напоминаем, 19 декабря в Минобороны Украины заявили, что больше внимания уделять беспилотникам, которые на поле боя могут заменить артиллерийские снаряды. Тем временем глава военной администрации Авдеевки рассказал текущую ситуацию на данном отрезке фронта: заявил, что враг изменил тактику.