"Готові, попри шторм": ЗС РФ обирають момент для ракетного удару по Україні, — Гуменюк (відео)

Російські ракетоносії можуть вийти у море і завдати удар протягом 2-3 годин, як тільки отримають наказ від командування. ЗС РФ зібрали достатньо ракет для обстрілу, заявила представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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ЗС РФ поки що не виводять ракетоносії для обстрілу України. Однак росіяни накопичили достатньо ракет і обирають момент, коли їх використають. Про можливий масований обстріл розповіла начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк у ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Гуменюк пояснила, що ворог наразі навмисно відтерміновує масовані ракетні атаки, щоб дочекатись сильних морозів і здійснити так званий "енергетичний терор". Тим часом протягом трьох тижнів ракетоносії ЗС РФ не виходять на бойове чергування. Для того, щоб вийти в море і запустити ракети по Україні, їм знадобиться "2-3 години", — заявила пресофіцерка.

Обстріли за допомогою авіаційних ракет дещо ослабли і сприяють цьому несприятливі погодні умови. Аналогічна ситуація з ракетоносіями, які через шторм, а також через дії Сил оборони, остерігаються виходити у море. Однак шторм не настільки сильний, щоб дійсно зупинити кораблі ЧФ РФ, зауважила Гуменюк. Тому насправді ворог не чекає затишшя шторму, а накопичує ресурси і чекає сприятливої нагоди.

"Шторм не такий критичний, щоб взагалі не використовувати ракетоносії. Очевидно, ворог накопичує певний ресурс і вичікує більш потрібного йому моменту для проведення ракетних атак".

На сьогодні росіяни утримують у морі три патрульні кораблі, пролунало у ефірі телеканалу. Два кораблі — у Чорному, один — у Азовському. Решта морських суден — біля Новоросійська.

"Тримаються традиційно в напрямку Новоросійська, подалі від контрольованих Україною берегів, там де вважають для себе умовно безпечні райони".

Також представниця ОК "Південь" заявила, що відновилась загроза обстрілу ракетами "Онікс", які випускає береговий комплекс "Бастіон". Один з таких комплексів у Криму Сили оборони знищили. Певний час росіяни шукали місце, де встановити новий. Вже відзначено кілька пусків "Оніксів". Отже, "з Криму, з тимчасово окупованої території, ще можливе зараз застосування таких ракет".

Обстріл РФ — деталі

Зазначимо, в ніч з 18 на 19 грудня ЗС РФ атакували Україну двома дронами-камікадзе Shahed-136, які були збиті силами ППО. Напередодні ворог використав п'ять безпілотників, деякі з яких долетіли до Старокостянтинова у Хмельницькій області: мобільні вогневі групи впорались з ними за 20 кілометрів від населеного пункту.

Також росіяни запустили ракету Х-59 по Кривому Рогу. Ракету успішно збили українські сили ППО, відзвітувало Повітряне командування.

Нагадуємо, 19 грудня в Міноборони України заявили, що більше уваги приділяти безпілотникам, які на полі бою можуть замінити артилерійські снаряди. Тим часом голова військової адміністрації Авдіївки розповів поточну ситуацію на цьому відрізку фронту: заявив, що ворог змінив тактику.