"Ставка на БПЛА": Міноборони про покриття дефіциту боєприпасів

За словами Івана Гаврилюка, Україна значно нарощуватиме виробництво безпілотників, бо дефіцит боєприпасів лишатиметься.

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Дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме, але для його покриття ухвалено рішення значно нарощувати виробництво безпілотників. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

В Україні зараз використовують як радянські боєприпаси, так і західні. Українська оборонка, за словами Гаврилюка, нарощує виробництво "практично всіх номенклатур колишнього СРСР". Західні ж системи використовують здебільшого й інший калібр, але найпоширенішим є 155-мм.

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання виникатиме й далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", — розказав Гаврилюк.

Також він додав, що наразі не можна говорити про великі обʼєми виробництва 155-мм снарядів, але очікується, що українська оборонна промисловість зможе покрити різницю між тим, що потрібно на фронті, і тим, скільки постачають західні партнери.

У виданні додають, що країні Заходу самі мають великі труднощі з нарощенням виробництва. Наразі вони надали або виробляють тільки 480 тисяч боєприпасів із обіцяного 1 млн. Із початку повномасштабної війни США передали українській армії понад 2 млн боєприпасів. Через дефіцит звичайних боєприпасів Штати передали Україні касетні боєприпаси.

У звіті естонського Міноборони "Військова стратегія для перемоги України та поразки Росії" йдеться про те, що Києву потрібно 200 тисяч боєприпасів на місяць, щоб утримувати локальну вогневу підтримку. Якщо підтримувати такі темпи пострілів, то запаси США та Європи спустошаться впродовж 2024 року, тому треба постійно нарощувати виробництво боєприпасів. У РФ завдяки допомозі КНДР за рік поновлюється 3,5 млн снарядів.

Нагадаємо, 16 грудня в ЗМІ писали, що без допомоги Заходу Україна може протриматися до літа 2024 року.

15 грудня аналітики повідомляли, що через неякісні снаряди з КНДР у артилерії РФ розриває стволи.