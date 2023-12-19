"Ставка на БПЛА": Минобороны о покрытии дефицита боеприпасов

По словам Ивана Гаврилюка, Украина будет значительно наращивать производство беспилотников, потому что дефицит боеприпасов будет оставаться.

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Дефицит артиллерийских боеприпасов в Украине будет продолжаться, но для его покрытия принято решение значительно наращивать производство беспилотников. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC.

В Украине сейчас используют как советские боеприпасы, так и западные. Украинская оборонка, по словам Гаврилюка, наращивает производство "практически всех номенклатур бывшего СССР". Западные же системы используют в основном и другой калибр, но самым распространенным является 155-мм.

"Относительно боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине приняли решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", — рассказал Гаврилюк.

Также он добавил, что пока нельзя говорить о больших объемах производства 155-мм снарядов, но ожидается, что украинская оборонная промышленность сможет покрыть разницу между тем, что нужно на фронте, и тем, сколько поставляют западные партнеры.

В издании добавляют, что страны Запада сами имеют большие трудности с наращиванием производства. Сейчас они поставили или производят только 480 тысяч боеприпасов из обещанного 1 млн. С начала полномасштабной войны США передали украинской армии более 2 млн боеприпасов. Из-за дефицита обычных боеприпасов Штаты передали Украине кассетные боеприпасы.

В отчете эстонского Минобороны "Военная стратегия для победы Украины и поражения России" говорится о том, что Киеву нужно 200 тысяч боеприпасов в месяц, чтобы удерживать локальную огневую поддержку. Если поддерживать такие темпы выстрелов, то запасы США и Европы опустеют в течение 2024 года, поэтому надо постоянно наращивать производство боеприпасов. В РФ благодаря помощи КНДР в год обновляется 3,5 млн снарядов.

Напомним, 16 декабря в СМИ писали, что без помощи Запада Украина может продержаться до лета 2024 года.

15 декабря аналитики сообщали, что из-за некачественных снарядов из КНДР у артиллерии РФ разрывает стволы.