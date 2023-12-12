Атака ЗС РФ на Одещину: постраждала спортивна установа

За інформацією Сил оборони півдня, над Одеською областю було збито два ворожих дрони.

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Внаслідок атаки ворожих дронів у ніч на 12 грудня в Одеській області пошкоджено будівлі спортивної установи. Про це повідомляють в оперативному компандуванні "Південь".

Зазначається, що на Одещині українською протиповітряною обороною було збито 2 безпілотники типу "Shahed-131/136". Втім в області внаслідок атаки було пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.

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Загалом у Силах оборони півдня повідомили про збиття 5 дронів у ніч на 12 грудня. Також ворожі безпілотники було знищено над Миколаївською, Дніпропетровською та Кіровоградською областях.

У Одеській обласній військовій адміністрації не публікували жодних дописів, щодо пошкоджень.

Нічна атака РФ: що відомо

У ніч на 12 грудня ворог запустив по Україні 15 безпілотників з тимчасово окупованого Криму. Українська протиповітряна оборона знищила 9 ворожих дронів.

Також Повітряних силах повідомляли, що БПЛА були запущені з нового полігону у районі Балаклави.

У ніч на 11 грудня російська армія атакувала Київ балістичними ракети. Українська ППО збила всі ракети, втім внаслідок падіння уламків було пошкодження у житловому секторі.

Також нещодавно експерти повідомляли, що Росія накопичила 870 ракет, якими імовірно намагатиметься вдарити по енергосистемі.