ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами: у мережі показали наслідки (фото, відео)

В одному із районів внаслідок падіння уламків ракети повибивало вікна, а також були пошкоджені житлові будинки.

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У ніч на 11 грудня Російська Федерація атакувала Київську область балістичними ракетами. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українською протиповітряною обороною було знищено 8 ворожих цілей.

За інформацією голови Київської ОВА Руслана Кравченка на ранок 11 грудня, прямих потраплянь немає, однак уламки від ракет пошкодили паркан та подвір’я одного приватного будинку.

Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації повідомляли про падіння уламків у Дарницькому районі. Там внаслідок падіння уламків виникла пожежа у недобудованій будівлі. Ще один уламок впав на територію магазину-складу.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Також у соцмережах публікують відео великої вирви, яка виникла внаслідок нічної ворожої атаки.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали четверо осіб. Троє жінок отримати гостру реакцію на стрес та один чоловік отримав поранення ніг. Всім постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Також повідомлялося про падіння уламка у Голосіївському районі та задимленістю на даху одного з будинків. Втім невдовзі мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ця інформація не підтвердилася.

Внаслідок атаки у мікрорайоні Бортничі у житлових будинках повибивало вікна та знищило будинки.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Нічна атака на Київ

Росія вдарила балістичними ракетами по Києву близько 4 години ранку. За попередньою інформацією ворог запустив із Брянської області 8 ракет. Усі вони були знищені ППО.

Повітряну тривогу у Київській області оголосили після перших вибухів. Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ракети летіли швидко, а в протиповітряної оборони були лише хвилини, аби знищити ворожі цілі.

Наразі невідомо, якими саме балістичними ракетами була атакована столиця. Однак наразі фахівці займаються їх вивченням та встановленням типу.

Нагадаємо, після тривалої паузи у ніч на 8 грудня Росія атакувала Україну ракетами Х-101/Х-555, які запустив з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

Як пишуть ЗМІ посилаючись на слова західних політиків, ймовірно РФ відновила свою "зимову кампанію" та намагається уразити українську енергосистему.