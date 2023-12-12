ЗС РФ атакували Україну хвилями Shahed-126 і ракетами: є нова точка пуску дронів, деталі

Новий полігон, з якого ЗС РФ запустили дрони-камікадзе Shahed-136, перебуває на ближчій відстані до підконтрольної Україні території. БПЛА, які звідти стартували, збили далеко не всі.

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12 грудня у Повітряних силах ЗСУ розповіли про наслідки нічної повітряної атаки ЗС РФ по Україні. Українським силам ППО вдалось збити усі авіаційні крилаті ракети і дві третини дронів-камікадзе Shahed-136. Про це ідеться у повідомленні на сторінці Facebook Повітряного командування.

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До Києва — за кілька хвилин: аналітики пояснили, чому вибухи пролунали до оголошення тривоги

У дописі вказано, що в ніч з 11 на 12 грудня ЗС РФ запустило по Україні 15 дронів "Шахед" та дві ракети Х-59. Сили ППО збили 9 безпілотників, тобто ефективність склала 60%.

Ракети прямували у бік Дніпропетровської та Запорізької областей, відзначено у звіті. Зенітники Повітряного командування "Схід" успішно їх знешкодили.

Пресслужба ПС ЗСУ також розповіла про особливість обстрілу 11-12 грудня. Стверджують, що ЗС РФ запустили дрони з нового полігону. Раніше їх запускали в мису Чауда неподалік від Феодосії або з полігону біля Приморсько-Ахтарська у у Краснодарському краї РФ. Однак цього разу безпілотники з вибухівкою стартували у районі Балаклави неподалік від Севастополя.

Яку саме базу ЗС РФ використали, у дописі ПС ЗСУ не вказано. Відстань до підконтрольної Україні території — близько 200 км.

Полігон у Балаклаві для пуску дронів-камікадзе Shahed-136 Фото: Google Maps

Нічні удари РФ — деталі

Зазначимо, в ніч з 11 на 12 грудня ЗС РФ запустили по Україні кілька хвиль дронів-камікадзе Shahed-126. Першу хвилю помітили близько 19 год. 11 грудня: вона розділилась на від групи, які прямували у бік Одещини та Дніпропетровщини (Павлограду). Друга з'явилась за 40 хвилин і рушила на північ — у бік Кіровоградщини та Черкащини. Поступово сигнал повітряної тривоги поширився до Вінницької та Хмельницької областей.

Інформації про наслідки збиття дронів над областями у мережі не відшукалось. Військові адміністрації у регіонах, наприклад, Одещини, Хмельниччини, звітували лише про початок та завершення тривоги.

Зазначимо, з 7 по 12 грудня ЗС РФ ледь не щоночі запускали по Україні дрони-камікадзе. В ніч на 11 грудня ворог вдарив ще й балістичними ракетами. Ракети летіли у напрямку Києва і усі були збиті силами ППО, заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадуємо, 12 грудня експерт розповів про можливі плани ЗС РФ на зиму 2024 року. Зокрема, припустив, що можна очікувати нового наступу ворога. Тим часом у США у Палаті представників готуються оголосити імпічменту президента Джо Байдену.