До Києва — за кілька хвилин: аналітики пояснили, чому вибухи пролунали до оголошення тривоги

На фактичний час польоту ракети до цілі можуть впливати траєкторія та дальність пуску, яка не завжди є максимальною. Наприклад, балістичний "Іскандер" може долетіти до Києва від 4 хвилин, а С-400 — від 2,5 хвилин.

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Вранці 11 листопада Збройні сили Російської Федерації запустили балістичну ракету, ворог намагався атакувати Київ. Українська протиповітряна оборона збила ворожу повітряну ціль, проте кияни звуки вибухів чули ще до початку повітряної тривоги. Аналітики Defense Express розповіли про російську балістику та загрози, які вона можна нести.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук повідомив, що ворог міг запустити по Києву балістичну ракету "Іскандер-М" чи зенітну керовану С-400.

У Defense Express з посиланням на російські дані зазначили, що швидкість балістичної ракети 9М723 до ОТРК "Іскандер" — 2100 м/с "після початкового етапу траєкторії". У результаті, якщо цей показник помножити на 3600 секунд, а потім поділити на максимальну дальність стрільби — 500 кілометрів, то можна отримати дані, що вказують на час, необхідний балістичній ракеті типу "Іскандер" для польоту до цілі. Таким чином балістиці для польоту до Києва знадобиться від 4 хвилин.

ЗМІ з посиланням на відкриті джерела повідомили, що швидкість польоту ракети 48Н6ДМ до С-400 становить 2500 м/с при дальності пуску від 230 кілометрів по наземних цілях. У результаті ракеті для польоту на максимальну дальність потрібні від 2,5 хвилин.

Аналітики наголосили, що на фактичний час польоту ракети до цілі можуть впливати траєкторія та дальність пуску, яка не завжди є максимальною.

"Наведені вище показники від 2,5 хвилин або від 4 хвилин якраз і можуть пояснювати, чому вийшло, що спочатку "вибухи та робота ППО, а потім лунає тривога". Проміжок часу 2,5-4 хвилини може бути недостатнім для вчасної передачі сигналу по всіх інстанціях", — розповіли у виданні.

ЗС РФ запустили балістичну ракету по Києву: що відомо

Близько 8:00 11 листопада у Києві чули звуки вибухів, які лунали до оголошення повітряної тривоги. Збройні сили Російської Федерації запустили по Києву балістику. Зі слів мера Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працювали поблизу Києва на лівому березі.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що ППО знищила балістичну ракету на підльоті до столиці. З його слів, руйнувань та постраждалих не зафіксовано. У Повітряних силах заявили, що пізніше буде зрозуміло, якого типу була ракета — балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400. Відомо, що ворожу ціль знищили за допомогою ЗРК Patriot.

Нагадаємо, вночі 11 листопада окупанти атакували Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет різних типів. Вибухи лунали в декількох областях, а саме — Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Одеській областях.