"Іскандер" або С-400: окупанти атакували Київ балістичною ракетою, деталі (фото)

Російські війська відновили ракетні удари по Києву після 52-денної паузи. Ворожу балістичну ціль знищили за допомогою ЗРК Patriot, розповіли в Повітряних силах.

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Вранці 11 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували Київ за допомогою балістичної ракети. Про це повідомив голова Київській обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Facebook.

"Російські окупанти не залишають у спокої Київщину. Цієї ночі ворог атакував область БПЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО", — сказав Руслан Кравченко.

Він зазначив, що влучань об'єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте в одному з районів Київській області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

Зі слів Кравченка, вибуховою хвилею було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, а саме постраждали покрівлі, було вибито вікна. Крім цього, зафіксовані незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств. Ніхто з людей не постраждав.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що ЗС РФ відновили ракетні удари по Києві після тривалої паузи в 52 дні.

"Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку р*шисти намагалися завдати по Києву ракетного удару! Приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер", — сказав Попко.

Він наголосив, що ворожа ракета не долетіла до Києва, оскільки сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

У пресслужбі МВС повідомили, що вранці 11 листопада ворог завдав удари по території Київської області. Сили ППО ефективно спрацювали, проте внаслідок атаки зафіксовані пошкодження будинків. Ніхто з людей не постраждав.

ППО знищила ворожу балістичну ракету: що відомо

Вранці 11 листопада Збройні сили Російської Федерації спрямували балістичну ракету на Київ. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук пообіцяв згодом з'ясувати, якого типу вона була — балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400.

"Наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК Patriot за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр", — сказав Микола Олещук.

Нагадаємо, близько 8:00 11 листопада кияни чули звуки вибухів, які лунали до оголошення повітряної тривоги. Зі слів речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вранці відбулася "несподівана атака". Ворог атакував столицю за допомогою балістики.

Також у ніч з 10 на 11 листопада російські військові атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет різних типів. Звуки вибухів лунали в Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Одеській областях.