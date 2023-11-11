"Искандер" или С-400: оккупанты атаковали Киев баллистической ракетой, детали (фото)

Российские войска возобновили ракетные удары по Киеву после 52-дневной паузы. Вражескую баллистическую цель уничтожили с помощью ЗРК Patriot, рассказали в Воздушных силах.

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Утром 11 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев с помощью баллистической ракеты. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook.

"Российские оккупанты не оставляют в покое Киевскую область. Этой ночью враг атаковал область БПЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО", — сказал Руслан Кравченко.

Он отметил, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не зафиксировано. Однако в одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

По словам Кравченко, взрывной волной были повреждены пять частных жилых домов, а именно пострадали кровли, были выбиты окна. Кроме этого, зафиксированы незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Никто из людей не пострадал.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что ВС РФ возобновили ракетные удары по Киеву после длительной паузы в 52 дня.

"После ночного нападения дронов, сегодня утром р*шисты пытались нанести по Киеву ракетный удар! Примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер", — сказал Попко.

Он отметил, что вражеская ракета не долетела до Киева, поскольку силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В пресс-службе МВД сообщили, что утром 11 ноября враг нанес удары по территории Киевской области. Силы ПВО эффективно сработали, однако в результате атаки зафиксированы повреждения домов. Никто из людей не пострадал.

ПВО уничтожила вражескую баллистическую ракету: что известно

Утром 11 ноября Вооруженные силы Российской Федерации направили баллистическую ракету на Киев. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук пообещал впоследствии выяснить, какого типа она была — баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400.

"Сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", — сказал Николай Олещук.

Напомним, около 8:00 11 ноября киевляне слышали звуки взрывов, которые раздавались до объявления воздушной тревоги. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, утром состоялась "неожиданная атака". Враг атаковал столицу с помощью баллистики.

Также в ночь с 10 на 11 ноября российские военные атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов. Звуки взрывов раздавались в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.