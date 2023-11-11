ВС РФ атаковали БПЛА и ракетами разных типов: последствия ночного обстрела (фото)

Ночью 11 ноября российские военные направили 31 БПЛА и ракеты различных типов по мирным городам Украины, рассказали в Воздушных силах. Звуки взрывов слышали в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

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В ночь с 10 на 11 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Фокус выяснил, в каких областях раздавались звуки взрывов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг атаковал Украину ударными дронами и несколькими ракетами различных типов с 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября. Таким образом оккупанты запустили:

31 БПЛА типа Shahed-136/131 из Приморско-Ахтарска, Курска (РФ) и мыса Чауда (Крым);

управляемую авиационную ракету Х-31 из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" из Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожено 19 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что большинство дронов враг направил по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Взрывы в Киевской области

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что ночью российские военные атаковали область с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Российские оккупанты не оставляют в покое Киевскую область. Этой ночью враг атаковал область БПЛА", — сказал Руслан Кравченко.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что по предварительным данным враг запустил барражирующие боеприпасы типа "Shahed" с южного направления. По его словам, силы и средства противовоздушной области поразили все цели на подступах к Киеву.

"По предварительным данным, в самой столице без жертв и разрушений (данные оперативных сводок будут уточняться.) Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул Сергей Попко.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что ночью оккупанты атаковали регион с помощью беспилотников, пять из которых удалось сбить в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

"Два "шахеда" попали по зданию. Есть разрушения. Возник пожар, который спасатели укротили", — подчеркнул Сергей Лысак.

Он отметил, что враг дважды целился по Марганецкой громаде в Никопольском районе. В частности, оккупанты выстрелили более пяти раз из тяжелой артиллерии, никто из людей не пострадал.

Последствия ночной атаки дронов в Днепропетровской области

Взрывы в Николаевской области

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в 6:35 11 ноября российские обстрелы фиксировали по селам Ивановка и Яселка Куцурубской громады.

Кроме этого, в пятницу 10 ноября в 11:20 враг атаковал из артиллерии село Солончаки Куцурубской громады, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около полуночи 11 ноября российские военные обстреляли из минометов село Волчанские Хутора Чугуевского района, в результате чего был поврежден частный дом, обошлось без пострадавших.

Также враг нанес удары с помощью беспилотников по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"В Волчанске Чугуевского района повреждено 2-х этажное административное здание гражданского предприятия. В Купянске повреждены по меньшей мере 2 частных дома, произошли пожары", — сказал Олег Синегубов.

В результате атаки Shahed по пгт Солоницевка Харьковского района было повреждено учебное заведение и недействующий производственный объект.

Взрывы в Одесской области

В Силах обороны юга Украины сообщили, что ночью российские военные запустили ударные дроны типа Shahed-131/136 по разным регионам Украины. В частности, противовоздушная оборона уничтожила три БПЛА в Одесской области и один на Криворожье. В Одесском районе произошло попадание в хозяйственную постройку, которая не использовалась. Никто из людей не пострадал.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что вечером 10 ноября враг атаковал Одесскую область ракетами, после чего запустил ударные БПЛА.

"Ракетами ударили дважды по Одесскому району. Оккупанты попали по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное. Также есть попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", — сказал он.

По его словам, после ракетных атак оккупанты запустили дроны. Силы ПВО сбили четыре, однако произошло попадание по зданиям, которые не использовались.

Напомним, утром 11 ноября жители Киева слышали звуки взрывов. Воздушную тревогу объявили уже после них. По информации мэра Виталия Кличко, противовоздушная оборона работала по баллистике на левом берегу вблизи столицы.

В ночь на 10 ноября враг атаковал мирные города Украины. В частности, оккупанты запустили дроны-камикадзе иранского производства Shahed. Ночью воздушная тревога раздавалась в нескольких регионах.