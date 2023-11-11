ВС РФ ударили баллистикой по Киеву: взрывы прогремели до объявления тревоги, детали

Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что силы ПВО активно работали на левом берегу под Киевом. Командование Воздушных сил назвало утренний удар "неожиданной атакой".

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Утром жители Киева слышали звуки взрывов. В столице не было объявлено воздушной тревоги. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

Около 8:00 в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявили уже после них.

Сразу после взрывов мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу Днепра.

"По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике", — сказал Виталий Кличко.

Позже он заявил, что силы противовоздушной обороны работали вблизи Киева на левом берегу. По его словам, в столице зафиксированы вызовы медиков из-за того, что люди услышали сильные взрывы. Спасатели пострадавших не обнаружили.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что утром произошла "неожиданная атака".

"Предварительная информация — это все же была баллистика. В Киеве прогремели взрывы", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что пока нет информации от местной военной администрации и полиции о том, есть ли какие-то обломки или повреждения. Кроме этого, он отметил, что предварительно состоялась работа противовоздушной обороны Киева по баллистике, позже будет известно, какие цели запустил враг, и какие были поражены.

Игнат объяснил, что воздушная тревога произошла после взрыва из-за того, что баллистические ракеты летят очень быстро, они не так радиолокационно заметны, как крылатые. В частности, от места запуска до "прилета" или попадания в радиус поражения ПВО ракета летит по баллистической территории считанные минуты.

В Киевской областной военной администрации заявили, что по состоянию на 9:14 зафиксирован отбой воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские военные атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. По предварительным данным, враг запустил дроны типа Shahed с южного направления.

В ночь с 9 на 10 октября ВС РФ атаковали мирные города Украины с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. В Воздушных силах сообщили о нескольких волнах запусков БПЛА. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах.