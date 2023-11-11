ЗС РФ вдарили балістикою по Києву: вибухи пролунали до оголошення тривоги, деталі

Мер української столиці Віталій Кличко зазначив, що сили ППО активно працювали на лівому березі поблизу Києва. Командування Повітряних сил назвало ранковий удар "несподіваною атакою".

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Вранці жителі Києва чули звуки вибухів. У столиці не було оголошено повітряної тривоги. Про це повідомив кореспондент Фокусу.

Близько 8:00 у Києві пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них.

Відразу після вибухів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі Дніпра.

"За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці", — сказав Віталій Кличко.

Пізніше він заявив, що сили протиповітряної оборони працювали поблизу Києва на лівому березі. З його слів, у столиці зафіксовані виклики медиків через те, що люди почули сильні вибухи. Рятувальники постраждалих не виявили.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вранці відбулася "несподівана атака".

"Попередня інформація — це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що наразі немає інформації від місцевої військової адміністрації та поліції про те, же саме є якісь уламки чи пошкодження. Крім цього, він наголосив, що попередньо відбулася робота протиповітряної оборони Києва по балістиці, пізніше буде відомо, які цілі запустив ворог, та які були уражені.

Ігнат пояснив, що повітряна тривога відбулася після вибуху через те, що балістичні ракети летять надзвичайно швидко, вони не так радіолокаційно помітні, як крилаті. Зокрема, від місця запуску до "прильоту" чи попадання в радіус ураження ППО ракета летить по балістичній території лічені хвилини.

У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що станом на 9:14 зафіксований відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада російські військові атакували Київ безпілотними літальними апаратами. За попередніми даними, ворог запустив дрони типу Shahed з південного напрямку.

У ніч з 9 на 10 жовтня ЗС РФ атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed. У Повітряних силах повідомили про декілька хвиль запусків БПЛА. Повітряна тривога була оголошена в декількох регіонах.