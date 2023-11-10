ЗС РФ у декілька хвиль атакували Україну дронами-камікадзе: під Києвом було чути вибухи

За інформацією командування, противник здійснював пуски повітряних цілей із півдня, після чого тривога почала поступово поширюватися регіонами. Про активну роботу систем ППО повідомляла військова адміністрація Київської області.

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Російські окупанти в ніч на 10 листопада вкотре атакували мирні міста України. Для цього використовувалися дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього було кілька хвиль, коли противник запускав БПЛА. Ближче до опівночі тривога пролунала в кількох областях країни, серед яких Вінницька, Кіровоградська та Черкаська. У командуванні зазначили, що в цих регіонах "ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БПЛА".

Пізніше тривога поширилася на Черкаську та Київську області. У Київській обласній військовій адміністрації заявили про те, що сили ППО приступили до роботи.

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та в інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — ідеться в повідомленні.

Громадян традиційно закликали дотримуватися інформаційної тиші та не викладати кадри з роботою ППО або наслідками потенційних руйнувань.

О третій годині ночі Shahed дісталися і Чернігівської області, але незабаром почали лунати відбої.

Друга хвиля БПЛА: що відомо

Ближче до 4 ранку повітряна тривога знову почала поширюватися регіонами — загроза застосування БПЛА існувала для Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

Далі "червоними" стали ще Миколаївська та Херсонська області, де було оголошено загрозу застосування авіаційного озброєння з Азовського моря. Уже о 4:30 почали лунати відбої. Про наслідки атак місцева влада не повідомляла на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що ЗС РФ знову атакували українську ТЕС. Обійшлося без постраждалих. При цьому внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС, але енергетики працюють над тим, щоб усунути пошкодження.