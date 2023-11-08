ЗС РФ знову атакували українську ТЕС: яка зараз ситуація в енергосистемі

Російські війська атакували об'єкт енергоінфраструктури в прифронтовій області ввечері 7 листопада. Унаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання станції.

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Країна-агресор продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України. Так, під удар ЗС РФ увечері 7 листопада потрапила українська теплоелектростанція в прифронтовій області, повідомили у пресслужбі ДТЕК у своєму Telegram-каналі

За даними компанії, енергетики вже займаються ліквідацією наслідків обстрілів. Як зазначається, обійшлося без постраждалих. При цьому внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС, але енергетики працюють над тим, щоб усунути пошкодження.

Росія атакувала ТЕС у східному регіоні Фото: ДТЭК

"Робимо все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". Окупантам ніколи не вдасться нас зламати. Вистоїмо. Переможемо!", — сказано в заяві ДТЕК.

Водночас у прес-службі компанії "Укренерго" вранці 8 листопада уточнили, що напередодні ввечері окупанти обстріляли теплоелектростанцію в східному регіоні.

"Було пошкоджено обладнання, але електростанція продовжила роботу і споживачі продовжили користуватися електроенергією", — розповіли в енергокомпанії.

Там також зазначають, що 7 листопада в українській енергосистемі було зафіксовано профіцит електроенергії. Аби зберегти баланс виробництвом і споживанням та операційну безпеку енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми РSЕ в період з 11:00 до 14:00 купував 480 МВт-год української електроенергії.

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"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, щоб забезпечити всіх побутових і юридичних споживачів. Причини для віялових відключень світла відсутні, якщо не буде нових обстрілів", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. Унаслідок обстрілу без електроенергії залишилися майже дві тисячі споживачів у містах Славута та Нетішин. А 22 жовтня росіяни атакували ще одну теплоелектростанцію, серйозно пошкодивши її обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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