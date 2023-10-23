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ЗС РФ атакували одну з ТЕС в Україні: є серйозні пошкодження обладнання, — ДТЕК

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Фото: Energy Today | Ілюстративне фото

Росіяни здійснили атаку на теплоелектростанцію ввечері 20 жовтня. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків після того, як ЗС РФ припинили масовані обстріли.

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Росія завдала удару по одній із теплоелектростанцій в Україні. Внаслідок атаки обладнання ТЕС має серйозні пошкодження. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Повідомляється, що атака сталася 22 жовтня, але де саме було влучання в ТЕС, не розкривається.

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"Ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Нагадаємо, що роботи з будівництва захисних споруд на ключових електропідстанціях України будуть повністю завершені до кінця зими.

Раніше повідомлялося, що 15 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав українців готуватися до того, що з наближенням зими збільшиться кількість російських ударів.