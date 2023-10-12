"Ворог готується": в ДТЕК пояснили, чому ця зима буде важчою за попередню

Для убезпечення обладнання ТЕС від обстрілів встановили додаткові захисні споруди на території станцій та сформували запас критичного обладнання для невідкладного ремонту на випадок обстрілів.

Related video

Енергетики прогнозують, що цього року зима буде важчою, ніж минулого. Зокрема, й церез масовані ракетні удари по енергосистемі України. Про це 11 жовтня заявив голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко.

"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", — сказав він.

Важливо

"Ми готові до зими": у ДТЕК розповіли, чи плануються відключення світла в Україні

Також голова енергохолдингу ДТЕК зазначив, що цього року, в порівнянні з минулим, в Україні поліпшилася ситуація з протиповіряною обороною, хоча кількості наявних засобів ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів.

Максим Тимченко повідомив, що група ДТЕК інвестувала рекордні 20 млрд грн в підготовку енергетичної системи України до осінньо-зимового періоду 2023-2024.

Для убезпечення обладнання ТЕС від обстрілів були встановлені додаткові захисні споруди на території станцій. Критичне обладнання ТЕС та шахт забезпечили резервними джерелами живлення, сформовано запас критичного обладнання для невідкладного ремонту на випадок обстрілів на суму 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про графіки відключень цього року. В Україні істотно підвищився рівень оснащення об'єктів інфраструктури генераторами, і це допоможе зробити відключення світла в країні більш рівномірними.