"Враг готовится": в ДТЭК объяснили, почему эта зима будет тяжелее предыдущей

Для обеспечения безопасности оборудования ТЭС от обстрелов установили дополнительные защитные сооружения на территории станций и сформировали запас критического оборудования для неотложного ремонта на случай обстрелов.

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Энергетики прогнозируют, что в этом году зима будет тяжелее, чем в прошлом. В частности, и из-за массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины. Об этом 11 октября заявил глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

"Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут более интенсивными. Кроме того, у нас из-за предыдущих обстрелов меньшие резервы мощности", — сказал он.

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"Мы готовы к зиме": в ДТЭК рассказали, планируются ли отключения света в Украине

Также глава энергохолдинга ДТЭК отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, в Украине улучшилась ситуация с противовоздушной обороной, хотя количества имеющихся средств ПВО может быть недостаточно для возможной интенсивности обстрелов.

Максим Тимченко сообщил, что группа ДТЭК инвестировала рекордные 20 млрд грн в подготовку энергетической системы Украины к осенне-зимнему периоду 2023-2024.

Для обеспечения безопасности оборудования ТЭС от обстрелов были установлены дополнительные защитные сооружения на территории станций. Критическое оборудование ТЭС и шахт обеспечили резервными источниками питания, сформирован запас критического оборудования для неотложного ремонта на случай обстрелов на сумму 1,3 млрд грн.

Напомним, что в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений в этом году. В Украине существенно повысился уровень оснащения объектов инфраструктуры генераторами, и это поможет сделать отключения света в стране более равномерными.