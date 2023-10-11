"Мы готовы к зиме": в ДТЭК рассказали, планируются ли отключения света в Украине

По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, спрогнозировать отключения тяжело, так как они зависят от экстренной помощи и импорта электроэнергии из других стран, а также обстрелов ВС РФ.

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Спрогнозировать отключения света этой зимой сложно. Однако Украина научилась адаптироваться к ракетным обстрелам ВС РФ критической инфраструктуры. Об этом заявил гендиректор компании-провайдера электроэнергии YASNO (входит в группу ДТЭК — ред.) Сергей Коваленко в эфире телеканала 1+1.

По его словам, уже в августе из-за сильной жары в Украине наблюдалось большое потребление электроэнергии. В Киеве оно приблизилось к зимним показателям, и система выдержала.

Коваленко отметил, что Украине удалось восстановить энергосистему после повреждений и летних ремонтов, однако ее работоспособность не всегда достигает 100%, особенно в периоды высоких потреблений.

Эксперт заявил, что спрогнозировать отключения тяжело, так как они зависят от экстренной помощи и импорта электроэнергии из других стран, а также обстрелов ВС РФ.

"В Украине уже умеют реагировать на подобные ситуации. Уже с середины прошлой зимы отключения были более сбалансированы и адаптированы графики. Так что с точки зрения системы мы готовы к зиме", — объяснил Коваленко.

По его словам, отключения света могут происходить, когда нет производимой электроэнергии. Однако это проблему можно решить путем импорта из Европы. В противном случае – отключения будут, однако прогнозируемые и короткие.

Кроме того, как сказал Коваленко, ВС РФ могут повредить сети или объекты энергетической инфраструктуры. В этом случае есть 2 типа отключений.

"Первый – когда мы знаем, что повреждено, и все знают ориентировочное время на восстановление. К примеру, 20 минут, час, день-два. Второй – когда случается авария. Тогда продолжительность может быть неизвестна. Никто не знает, куда будут попадания", – подытожил эксперт.

Напомним, что в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений в этом году. Владимир Кудрицкий отметил, что в Украине существенно повысился уровень оснащения объектов инфраструктуры генераторами. По его словам, это поможет сделать отключения света в стране более равномерными.