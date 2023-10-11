"Ми готові до зими": у ДТЕК розповіли, чи плануються відключення світла в Україні

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, спрогнозувати відключення важко, оскільки вони залежать від екстреної допомоги та імпорту електроенергії з інших країн, а також обстрілів ЗС РФ.

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Спрогнозувати відключення світла цієї зими складно. Однак Україна навчилася адаптуватися до ракетних обстрілів ЗС РФ критичної інфраструктури. Про це заявив гендиректор компанії-провайдера електроенергії YASNO (входить до групи ДТЕК — ред.) Сергій Коваленко в ефірі телеканалу 1+1.

За його словами, уже в серпні через сильну спеку в Україні спостерігалося велике споживання електроенергії. У Києві воно наблизилося до зимових показників, і система витримала.

Коваленко зазначив, що Україні вдалося відновити енергосистему після ушкоджень і літніх ремонтів, однак її працездатність не завжди досягає 100%, особливо в періоди високих споживань.

Експерт заявив, що спрогнозувати відключення важко, оскільки вони залежать від екстреної допомоги та імпорту електроенергії з інших країн, а також обстрілів ЗС РФ.

"В Україні вже вміють реагувати на подібні ситуації. Уже з середини минулої зими відключення були більш збалансовані й адаптовані графіки. Так що з точки зору системи ми готові до зими", — пояснив Коваленко.

За його словами, відключення світла можуть відбуватися, коли немає виробленої електроенергії. Однак цю проблему можна вирішити шляхом імпорту з Європи. В іншому випадку — відключення будуть, проте прогнозовані та короткі.

Крім того, як сказав Коваленко, ЗС РФ можуть пошкодити мережі або об'єкти енергетичної інфраструктури. У цьому випадку є 2 типи відключень.

"Перший — коли ми знаємо, що пошкоджено, і всі знають орієнтовний час на відновлення. Приміром, 20 хвилин, годину, день-два. Другий — коли трапляється аварія. Тоді тривалість може бути невідома. Ніхто не знає, куди будуть влучання", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про графіки відключень цього року. Володимир Кудрицький зазначив, що в Україні істотно підвищився рівень оснащення об'єктів інфраструктури генераторами. За його словами, це допоможе зробити відключення світла в країні більш рівномірними.