"Російських ударів стане більше": Зеленський попередив про нові атаки ЗС РФ (відео)

Через російські бомби в Херсоні вимикали світло. Енергетики ліквідували наслідки ворожих ударів по енергообʼєктах у Херсонській та Донецькій областях, розповів президент.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наближенням зими збільшиться кількість російських ударів. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 15 жовтня.

"Російських ударів із наближенням зими стане більше – по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна максимально посилить протиповітряну оборону. Зокрема, йде домовленість з партнерами щодо тих кроків у захисті, які раніше не застосовувалися. Також багато чого буде залежати від готовності місцевої влади, підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку.

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Зеленський переконаний, що кожен повинен виконувати свою частину захисної роботи, аби цієї зими російський терор не зміг зупинити Україну. Він закликав бути максимально стійкими та міцними у всіх сферах, так само як на полі бою.

Президент розповів, що протягом доби в Херсонській та Донецькій областях енергетики та рятувальники ліквідовували наслідки ударів по енергообʼєктах. У Херсоні вимикати світло через російські бомби. Наразі в місті відновлене постачання електрики та майже по всьому Херсону — водопостачання. Зокрема, його немає в десяти будинках у Таврійському мікрорайоні. Ремонтні роботи завершаться у понеділок 16 жовтня, уточнив Зеленський.

Нагадаємо, 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження. Енергетики змоделювали найхолодніший день та вияснили, що зможуть його пройти, користуючись імпортним струмом та включаючи додаткові енергоблоки, що працюють від газу.

Того ж дня голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що ворог продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру України. Він вважає, що Росія має достатньо сил та засобів для здійснення ракетних ударів по Україні.