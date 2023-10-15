"Российских ударов станет больше": Зеленский предупредил о новых атаках ВС РФ (видео)

Из-за российских бомб в Херсоне выключали свет. Энергетики ликвидировали последствия вражеских ударов по энергообъектам в Херсонской и Донецкой областях, рассказал президент.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с приближением зимы увеличится количество российских ударов. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 15 октября.

"Российских ударов с приближением зимы станет больше — по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина максимально усилит противовоздушную оборону. В частности, идет договоренность с партнерами относительно тех шагов в защите, которые ранее не применялись. Также многое будет зависеть от готовности местных властей, подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.

Важно

Будет ли свет зимой: в ДТЭК объяснили, почему все зависит не только от россиян

Зеленский убежден, что каждый должен выполнять свою часть защитной работы, чтобы этой зимой российский террор не смог остановить Украину. Он призвал быть максимально устойчивыми и крепкими во всех сферах, так же как на поле боя.

Президент рассказал, что в течение суток в Херсонской и Донецкой областях энергетики и спасатели ликвидировали последствия ударов по энергообъектам. В Херсоне выключали свет из-за российских бомб. Сейчас в городе восстановлены поставки электричества и почти по всему Херсону — водоснабжение. В частности, его нет в десяти домах в Таврическом микрорайоне. Ремонтные работы завершатся в понедельник 16 октября, уточнил Зеленский.

Напомним, 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения. Энергетики смоделировали самый холодный день и выяснили, что смогут его пройти, пользуясь импортным током и включая дополнительные энергоблоки, работающие от газа.

В тот же день глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что враг продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Он считает, что Россия имеет достаточно сил и средств для осуществления ракетных ударов по Украине.