ВС РФ вновь атаковали украинскую ТЭС: какая сейчас ситуация в энергосистеме

Российские войска атаковали объект энергоинфраструктуры в прифронтовой области вечером 7 ноября. В результате обстрела было повреждено оборудование станции.

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Страна-агрессор продолжает обстреливать критическую инфраструктуру Украины. Так, под удар ВС РФ вечером 7 ноября попала украинская теплоэлектростанция в прифронтовой области, сообщили в пресс-службе ДТЭК в своем Telegram-канале

По данным компании, энергетики уже занимаются ликвидацией последствий обстрелов. Как отмечается, обошлось без пострадавших. При этом в результате атаки пострадало оборудование ТЭС, но энергетики работают над тем, чтобы устранить повреждения.

Россия атакова ТЭС в восточном регионе Фото: ДТЭК

"Делаем все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". Оккупантам никогда не удастся нас сломать. Выстоим. Победим!", – сказано в заявлении ДТЭК.

В то же время в пресс-службе компании "Укрэнерго" утром 8 ноября уточнили, что накануне вечером оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в восточном регионе.

"Было повреждено оборудование, но электростанция продолжила работу и потребители продолжили пользоваться электроэнергией", — рассказали в энергокомпании.

Там также отмечают, что 7 ноября в украинской энергосистеме был зафиксирован профицит электроэнергии. Чтобы сохранить баланс производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSЕ в период с 11:00 до 14:00 покупал 480 МВт·ч украинской электроэнергии.

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"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для того, чтобы обеспечить всех бытовых и юридических потребителей. Причины для веерных отключений света отсутствуют, если не будет новых обстрелов", — подчеркнули в компании.

Напомним, в ночь на 25 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела без электроэнергии остались почти две тысячи потребителей в городах Славута и Нетешин. А 22 октября россияне атаковали еще одну теплоэлектростанцию, серьезно повредив ее оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал Фокусу, каким украинским городам грозит блэкаут зимой из-за российских обстрелов.