Ночная атака Shahed: на Львовщине есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры

По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, на запад Украины этой ночью россияне направили 16 вражеских ударных дронов.

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В результате российских атак дронами типа Shahed было 5 попаданий в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Максим Козицкий.

"Этой ночью ПвК "Запад", которое защищает и небо над Львовщиной, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников", — заявил председатель ОВА.

В целом, по словам Козицкого, на запад Украины оккупанты направили 16 вражеских ударных дронов.

"К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", — говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что обошлось без жертв и пострадавших. Произошел пожар, однако спасатели оперативно его ликвидировали.

Обстрелы Украины 3 ноября: детали

Напомним, в пятницу, 3 ноября, российские войска нанесли удары по гражданским объектам в разных городах Украины, применяя дроны типа Shahed, которые способны быстро менять направление движения.

Подверглись ударам Херсон, Харьков, Кропивницкий, а в других областях была объявлена воздушная тревога.

В результате российской атаки на Харьков, частично разрушено учебное заведение, поврежден недействующий швейный цех и жилой дом. Обошлось без раненых.

В Херсоне на территории Корабельного района в результате попаданий вражеских снарядов возник пожар, загорелось нежилое помещение. В Кропивницком также прогремели взрывы, до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА типа Shahed.

Напомним, 2 ноября в СНБО спрогнозировали блэкауты в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, власти и предприятия Украины прилагают все возможные усилия, чтобы защитить жителей от масштабных отключений света.