ДТЭК разработала программу на случай блэкаутов: поможет реже отключать свет украинцам

Программный продукт будет подсказывать диспетчеру, когда и какие системы лучше выключать, чтобы избежать ошибок и неравномерного распределения энергии.

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Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" представила программный продукт, который будет управлять графиками отключений электроэнергии и обеспечит равномерное отключение потребителей. Об этом сообщил генеральный директор Виталий Шайда в четверг, 19 октября.

Генеральный директор отметил, что ранее диспетчерам было сложно управлять графиками отключений, и новый программный продукт поможет избежать ошибок. Он также сообщил, что компания совершила значительные усилия по уменьшению количества потребителей, подключенных к объектам критической инфраструктуры, чтобы не применять к ним графики отключений.

"Разработанный нами определенный программный продукт подсказывает диспетчеру, что и когда включать или выключать, и исключает его ошибку. Программу мы протестировали и будем использовать, если будут применяться графики отключений", — сказал Виталий Шайда.

Кроме того, "ДТЭК Киевские региональные электросети" разработала нестандартные меры для минимизации последствий возможных обстрелов энергосистемы. В частности, были переформатированы бригады и увеличен резервный аварийный запас.

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"Мы переформатировали наши бригады, закрепили за ними определенные населенные пункты, они там находятся. Если происходит авария, мы быстрее выезжаем и реагируем", — объяснил Шайда.

Кроме того, на 25% по сравнению с прошлым годом был увеличен резервный аварийный запас, чтобы в случае повреждений иметь необходимое оборудование. Компания также физически защитила силовое оборудование. В случае необходимости потребители были призваны обращаться в чат-бот компании или на ее сайт, а затем обращаться в колл-центр, поскольку имеющаяся информация уже доступна в других источниках компании.

Напомним, 16 октября в Минэнерго предупредили украинцев относительно графиков отключения электричества. Таким образом в профильном министерстве отреагировали на сообщения, которые распространяются в социальных сетях относительно отключений света накануне отопительного сезона.

К слову, 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения. Он рассказал, что энергетики смоделировали самый холодный день и выяснили, энергосистема сможет его пройти, если осуществлять импорт тока и подключить дополнительные газовые энергоблоки.