"Будет непросто": насколько Украина готова к зиме и когда начнутся отключения света

В Украину пришли холода, а вместе с ними и слухи об отключениях света "с завтрашнего дня". В "Укрэнерго" ответили, стоит ли ожидать блэкаутов в ближайшее время, а премьер Денис Шмыгаль описал уровень готовности государства к зиме.

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Украина вошла в осенне-зимний период, и правительство стремится обеспечить граждан светом и теплом в холода. Насколько государство готово к будущим вызовам, 17 октября рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине завершают плановые ремонты на энергообъектах. Цель правительства — привлечь максимум мощностей зимой.

"Уже добавили в энергосистему 1,5 ГВт и увеличиваем эту цифру до 1,7 ГВт, как и планировалось", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер сообщил, что Украина имеет примерно 15,8 млрд кубов газа, и, по прогнозам, может пройти зиму за счет только собственной добычи.

Кроме того, в населенных пунктах развернули уже более 13 тысяч "пунктов несокрушимости". Чиновник заверил, что впоследствии украинцы смогут искать ближайшие такие пункты с помощью интерактивной карты в приложении "Дія".

"Комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак. Будет непросто, но Украина выдержит", — заявил Шмыгаль.

Вводят ли в Украине отключения света?

Пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ответила на обнародованные в соцсетях графики отключений, назвав их "прямой ложью".

"Официально заявляем, "Укрэнерго" не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время, если не будут восстановлены российские атаки на энергосистему", — подчеркнули в НЭК.

В "Укрэнерго" опровергли информацию о введении отключений света "с завтрашнего дня" и заверили, что сейчас электроэнергии достаточно.

"Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время, если не будет новых обстрелов", — заявили в энергетической компании.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже в ближайшее время начнут включать центральное отопление. По его словам, готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры "приближается к 100%".

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине моделируют худший сценарий, возможный этой зимой. В компании предполагают, что энергосистема успешно выдержит холода в этом году.