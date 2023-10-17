"Буде непросто": наскільки Україна готова до зими та коли почнуться відключення світла

В Україну прийшли холоди, а разом з ними й чутки про відключення світла "від завтра". В "Укренерго" відповіли, чи варто очікувати блекаутів найближчим часом, а прем’єр Денис Шмигаль описав рівень готовності держави до зими.

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Україна увійшла в осінньо-зимовий період, і уряд прагне забезпечити громадян світлом та теплом у холоди. Наскільки держава готова до майбутніх викликів, 17 жовтня розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

З його слів, в Україні завершують планові ремонти на енергооб’єктах. Мета уряду — залучити максимум потужностей взимку.

"Вже додали в енергосистему 1,5 ГВт і збільшуємо цю цифру до 1,7 ГВт, як і планувалось", — підкреслив Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що Україна має приблизно 15,8 млрд кубів газу, і, за прогнозами, може пройти зиму коштом лише власного видобутку.

Окрім того, у населених пунктах розгорнули вже понад 13 тисяч "пунктів незламності". Чиновник завірив, що згодом українці зможуть шукати найближчі такі пункти за допомогою інтерактивної мапи у застосунку "Дія".

"Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак. Буде непросто, але Україна витримає", — заявив Шмигаль.

Чи вводять в Україні відключення світла?

Пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" відповіла на оприлюднені у соцмережах графіки відключень, назвавши їх "прямою брехнею".

"Офіційно заявляємо, "Укренерго" не планує жодних обмежень споживання найближчим часом, якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему", — підкреслили у НЕК.

В "Укренерго" заперечили інформацію про введення відключень світла "від завтра" та завірили, що наразі електроенергії достатньо.

"Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом, якщо не буде нових обстрілів", — заявили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже найближчим часом почнуть вмикати центральне опалення. З його слів, готовність енергетики та комунальної інфраструктури "наближається до 100%".

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні моделюють найгірший сценарій, можливий цієї зими. В компанії припускають, що енергосистема успішно витримає цьогорічні холоди.