"Тепло включат в ближайшее время": Шмыгаль о начале отопительного сезона

Правительство подготовило сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, чтобы обеспечить население теплом и связью в экстренных ситуациях.

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Центральное отопление в Украине начнут включать в ближайшие дни в соответствии с погодными условиями. В регионах, где средняя температура опустилась ниже 8 градусов, тепло в домах уже появилось. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями", – сообщил премьер-министр.

Денис Шмыгаль отметил, что сезон ожидается сложный, поэтому энергетики и коммунальщики "готовятся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям".

"Уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи", – добавил он.

Шмыгаль также анонсировал, что в ближайшее время расположение всех Пунктов несокрушимости можно будет найти в приложении и на портале "Дія".

Для улучшения качества предоставляемых услуг, украинцы смогут оценить условия в Пунктах несокрушимости и оставить отзыв в приложении.

Когда начнется отопительный сезон

Ориентировочная, отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Но окончательное решение о дате начала принимают местные власти с учетом среднесуточной температуры воздуха. Тепло в дома начинает подаваться после того, как средняя температура опускается ниже 8 градусов и держится в течение трех дней.

Напомним, синоптики прогнозируют существенное похолодание уже с понедельника, 16 октября. В западных, части северных и центральных областей, а также в Киеве дневная температура упадет до +9 градусов.

Ранее Фокус писал, какие области плохо подготовлены к отопительному сезону. По словам эксперта Олега Попенко, это, в первую очередь, связано с генерацией электроэнергии.