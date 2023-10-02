Зима в Украине: названы области, которые плохо подготовлены к отопительному сезону (видео)

По словам эксперта Олега Попенко, это Киевская, Львовская и Одесская. Это, в первую очередь, связано с генерацией электроэнергии. Более того, инфраструктура этих регионов не выдерживает действительной энергетической нагрузки.

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В Украине есть три области, без учета прифронтовых регионов, у которых будут проблемы во время отопительного сезона грядущей зимой из-за недостатка электроэнергии. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в интервью Фокусу.

По его словам, это Киевская, Львовская и Одесская. Это, в первую очередь, связано с генерацией электроэнергии. К примеру, в Одесской области ее вообще нет. Ей приходится искать электроэнергию в других областях или странах.

Кроме того, как отметил Попенко, вышеназванные области уже давно не выдерживают действительной энергетической нагрузки.

"Это означает, что увеличивается количество потребителей за счет, в первую очередь, новых строительств. Это и частное строительство, и безнес-центры. То есть, нагрузка увеличивается в разы, а капительные ремонты или расширение сетей в этих областях практически не проводятся. Потому что не хотят наши частные владельцы "Облэнерго" вкладывать дополнительные средства. Они просто пользуются теми сетями, которые им достались со времен Советского Союза", — сказал Попенко.

Он также заявил, что поэтому инфраструктура не выдерживает напряжения. Трансформаторные подстанции сгорают, а иногда даже взрываются.

Попенко области, которые плохо готовы к зиме

Напомним, что 28 сентября сообщалось, что в Украине заработали еще пять газовых скважин. Как рассказали в "Укргаздобыче", четыре скважины пробурили на "старых" месторождениях. Еще одна скважина — полностью новая и газ оттуда уже введен в газотранспортную систему Украины.