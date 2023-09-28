"Голубое топливо" уже запустили: в Украине заработали еще пять газовых скважин

Как рассказали в "Укргаздобыче", четыре скважины пробурили на "старых" месторождениях. Еще одна скважина — полностью новая и газ оттуда уже введен в газотранспортную систему Украины.

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В Украине запустили еще пять газовых скважин с дополнительной добычей 500 тыс. кубометров газа в сутки. Об этом сообщает компания "Укргаздобыча".

Среди этих скважин четыре были пробурены на "старых" месторождениях, которым уже 45-55 лет, а пятая скважина является полностью новой. Газ из последней скважины был впервые введен в газотранспортную систему Украины в текущем месяце.

Олег Толмачев, временно исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи", подчеркнул, что компания достигает своих целей по увеличению добычи газа с помощью современных технологий для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и инвестиций в исследования и освоение новых участков.

Применение подобных стратегий на одном из упомянутых "старых" месторождений позволило увеличить суточную добычу газа на 35% за последние два года, а на другом — почти на 50%.

С начала года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн кубометров.

Напомним, по состоянию на сентябрь с апреля 2023 года 40 иностранных газотрейдеров воспользовались услугой shorthaul от Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) и продолжают транспортировать газ в Украину.

Также недавно сообщалось о том, сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли его до весны.