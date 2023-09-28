"Блакитне паливо" вже запустили: в Україні запрацювали ще п'ять газових свердловин

Як розповіли в "Укргазвидобуванні", чотири свердловини пробурили на "старих" родовищах. Ще одна свердловина — повністю нова і газ звідти вже введено в газотранспортну систему України.

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В Україні запустили ще п'ять газових свердловин із додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу. Про це повідомляє компанія "Укргазвидобування".

Серед цих свердловин чотири були пробурені на "старих" родовищах, яким уже 45-55 років, а п'ята свердловина є повністю новою. Газ з останньої свердловини було вперше введено в газотранспортну систему України поточного місяця.

Олег Толмачов, тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора "Укргазвидобування", наголосив, що компанія досягає своїх цілей зі збільшення видобутку газу за допомогою сучасних технологій для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах та інвестицій у дослідження й освоєння нових ділянок.

Застосування подібних стратегій на одному зі згаданих "старих" родовищ дало змогу збільшити добовий видобуток газу на 35% за останні два роки, а на іншому — майже на 50%.

З початку року Укргазвидобування ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів.

Раніше в новинах компаній Укрнет повідомлялося про те, як українці можуть менше сплачувати за газ.

Нагадаємо, станом на вересень із квітня 2023 року 40 іноземних газотрейдерів скористалися послугою shorthaul від Оператора ГТС України (ОГТСУ) і продовжують транспортувати газ в Україну.

Також нещодавно повідомлялося про те, скільки газу в українських сховищах і чи вистачить його до весни.